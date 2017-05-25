OPEC, petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen OPEC 172. Olağan Toplantısı'nda yıllık petrol üretimini kısma kararı 9 ay daha uzatıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen OPEC 172. Olağan Toplantısı'nda yıllık petrol üretimini kısma kararı 9 ay daha uzatıldı.

Viyana'da gerçekleşen OPEC 172. Olağan Toplantısı'nda yıllık petrol üretimini kısma kararı 9 ay daha uzatıldı. Suudi Arabistan Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Halid El-Falih OPEC 172. Olağan Toplantısı'ndan sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında alınan kararları açıklayan Suudi Arabistan Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Halid El-Falih, "Birçok senaryo üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. 6, 9 ve ya 12 ay seçenekleri üzerine durduk, ancak 9 ay uzatmanın ideal olduğu kanaatine vardık" dedi.

El-Falih, geçen Kasım ayında alınan tarihi kararın önemine vurgu yaparak, "5 ay zarfında OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerin yakın bir işbirliği içerisinde çalıştık. Mart 2018'e kadar uzatılan yıllık petrol üretim seviyesinin kısma kararı ile son 5 yıllık ortalama seviyeye ulaşılabileceğinin umuyorum. Ekvator Ginesi'nin OPEC üyesi olma talebi oy birliği ile kabul edildi, Ekvator Ginesi'de artık OPEC üyesi oldu. Bir sonraki OPEC toplantısının 30 Kasım'da yapılacak. 3. OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üretici ülkeler toplantısı da kasım ayında yapılacak" diye konuştu.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da OPEC'in aldığı 9 ay uzatma kararına katıldığını söyleyerek Mart 2018'e kadar petrol üretimini azaltma kararını sürdüreceklerini dile getirdi.

