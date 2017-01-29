Onur ve Yusuf Yazıcı'ya kutlama

Trabzonspor, Gaziantepspor maçıyla bordo-mavili takım formasıyla 200. müsabakasına çıkan kaptan Onur Kıvrak ve 20. yaş gününde Yusuf Yazıcı'ya teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlama yapıldı.

Trabzonspor, Gaziantepspor maçıyla bordo-mavili takım formasıyla 200. müsabakasına çıkan kaptan Onur Kıvrak ve 20. yaş gününde Yusuf Yazıcı'ya teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlama yapıldı.

Bordo-mavili takımın akşam yemeği sonrası yapılan organizasyonda her iki oyuncu da kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Daha sonra ise teknik heyet ve oyuncular Onur ve Yusuf'u tebrik etti.

(Gökmen Şahin / İHA)