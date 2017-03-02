Onur Özbizerdik'e hapis cezası: Ayakkabı silah sayıldı

Ünlü kabadayı Dündar Kılıç'ın torunu, Alaaddin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Özbizerdik'in kız arkadaşını darp ettiği ayakkabıyı silahtan saydı.

Ünlü kabadayı Dündar Kılıç'ın torunu, Alaaddin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Özbizerdik'in kız arkadaşını darp ettiği ayakkabıyı silahtan saydı.

Kız arkadaşı Melis Çakır'ı dövdüğü iddiasıyla ünlü kabadayı Dündar Kılıç'ın torunu, Alaaddin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik ile olay sırasında Özbizerdik'in yanında bulunan şoförü Adil Cesur'un yargılandığı dava karar bağlandı. İstanbul 71'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Onur Özbizerdik katılmazken, sanık Adil Cesur ve şikayetçi Melis Çakır ile annesi Zehra Oya Kokucu salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Melis Çakır, Özbizerdik'in cezalandırılmasını isteyerek, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Son sözü sorulan sanık Adil Cesur ise hakkındaki suçlamaları reddederek, "Tanıktım sanık oldum. Ben bu olaylardan dolayı mağdura otogara birkaç defa para götürdüm" dedi. Bunun üzerine Melis Çakır, "Yalan söylüyor, benim paraya ihtiyacım yok" dedi.



DARPTA KULLANILAN AYAKKABI SİLAH SAYILDI

Davayı karara bağlan mahkeme, sanıklar Özbizerdik ve Cesur'u "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapse çarptırdı. Mahkeme Özbizeridik'i ayrıca "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, darpta kullanılan ayakkabıyı silahtan sayarken, toplamda 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan Özbizerdik hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Öte yandan mahkeme, Onur Özbizerdik'in, Melis Çakır'ın annesine karşı "ağır tehdit ve hakaret" suçundan, Adil Cesur'un ise "nitelikli kasten yaralama" suçundan beraatlerine karar verdi.



ÖZBİZERDİK'İN 27 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Onur Özbizerdik'in İstanbul Sarıyer'de 26 Haziran 2015 tarihinde, kız arkadaşı Melis Çakır'ı aracında darp ederek yüzünü tanınmaz hale gelene kadar dövdüğü iddia edilmişti. Özbizerdik'in olayın ardından Çakır'ın annesi Zehra Oya Kokucu'yu arayarak öldürmekle tehdit ettiği de öne sürülmüştü. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Özbizerdik'in "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten yaralama", "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından 6 yıl 9 aydan 27 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Şoför Adil Cesur'un ise Özbizerdik'in suçlarına iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 11 yıla kadar hapsi isteniyordu.

