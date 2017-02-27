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Onur Kıvrak kalesinde devleşti
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Onur Kıvrak kalesinde devleşti

Trabzonspor takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, kalesinde gösterdiği performansla devleşti. Milli eldiven, son 6 maçta yediği 2 golle ligin ikinci yarısının en az gol yiyen kalecisi oldu.

Trabzonspor takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, kalesinde gösterdiği performansla devleşti. Milli eldiven, son 6 maçta yediği 2 golle ligin ikinci yarısının en az gol yiyen kalecisi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yenilmezlik unvanını sürdüren Trabzonspor'un yakaladığı çıkışta kaleci Onur Recep Kıvrak'ın performansı da etkili oldu. Milli kaleci, ligin ikinci yarısında oynanan 6 maçın tamamında forma giymesine karşılık kalesinde ise sadece 2 gol gördü. 4 maçta kalesini gole kapayan Onur, ligin ikinci yarısında Spor Toto Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olma ünvanını da elinde bulunduruyor.
Bordo-mavili kaleci, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen kalecileri geride bırakırken, Juventus kalecisi Gianluigi Buffon'un ise takipçisi oldu. Son 6 maçlık performanslara baktığımızda Bayern Münih kalecisi Neuer ile Chelsea kalecisi Courtois 4'er, Real Madrid kalecisi Keylor Navas 6 ve Barcelona kaleci Stegen de kalesinde 3 gol gördü. Ligin ikinci yarısında sadece 2 gol yiyen Onur, son 6 maçta 1 gol yiyen Juventus'un İtalyan eldiveni Buffon'un arkasında bulunuyor.

HEDEF MİLLİ TAKIM KALESİNİ DEVRALMAK
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve arzuladığı performansı gösteremeyen Onur, bu sezon ise daha iyi bir performans ortaya koyuyor. Sezon başındaki fazla kilolarından kurtulan ve iyi bir hazırlık dönemi geçiren milli kalecinin bu sezonki en büyük hedefleri arasında ise A Milli Takım'ın kalesini yeniden geri almak yer alıyor. 2014 yılında Volkan Babacan'a devrettiği kaleyi tekrar geri almayı hedefliyor.

İKİNCİ YARININ EN AZ GOL YİYEN KALECİSİ
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında 12 kaleci maçların tamamında forma giydi. Sakatlık ve performans nedeniyle de 6 takım kalecilerini değiştirmek zorunda kaldı.
Ligin ikinci yarısındaki kaleci performansları ise şöyle:

Itandje (Adanaspor) 12
Fornezzi (Antalyaspor) 6
Haydar (Aytemiz Alanyaspor) 6
Zlamal (Aytemiz Alanyaspor) 4
Serkan (Atiker Konyaspor) 11
Bora (Akhisar Belediyespor) 4
Fatih (Akhisar Belediyespor) 6
Fabri (Beşiktaş) 5
Harun (Bursaspor) 11
Volkan Babacan (Medipol Başakşehir) 5
Gökhan (Çaykur Rizespor) 5
Diallo (Çaykur Rizespor) 5
Ahmet (Kardemir Karabükspor) 4
Ramazan (Kasımpaşa) 4
Muammer (Kayserispor) 5
Ahamada (Kayserispor) 4
Volkan Demirel (Fenerbahçe) 7
Fabiano (Fenerbahçe) 1
Muslera (Galatasaray) 4
Hopf (Gençlerbirliği) 8
Gökhan (Gaziantepspor) 3
Vidotti (Gaziantepspor) 5
Karcemarskas (Osmanlıspor) 8
Onur (Trabzonspor) 2
(Gökmen Şahin / İHA)

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