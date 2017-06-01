Onur Kıvrak'a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'a 2 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'a 2 maç men cezası verdi. PFDK kararları açıklandı. Bordo-mavili kaleci Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım idarecisine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç ceza aldı.
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