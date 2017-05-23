Önüne geyik çıkan öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karaköy Mahallesi yakınlarında dağ köylerinden Beypazarı'na öğrenci taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karaköy Mahallesi yakınlarında dağ köylerinden Beypazarı'na öğrenci taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsa Koçak yönetimindeki 06 BTC 18 Plakalı minibüs, Nallıhan Karaköy Mahallesi yakınlarına geldiğinde, dağlık alandan yola geyik atladı. Geyiğin önüne çıkması ile kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, öğrencilerden birinin kırıkları olduğu ve Ankara'ya sevk edildiği belirtildi.

(Kaya Güneş / İHA)