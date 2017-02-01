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Önümüzdeki yaz düğün yapacaklardı
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Önümüzdeki yaz düğün yapacaklardı

İzmir'in Bayındır ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Rahime Sevinç ve oğlu Ferhat Sevinç ile Ferhat Sevinç'in nişanlısı Hatice Emeç, son yolculuğuna uğurlandı. 3 ay önce nişanlanan Ferhat ile Hatice'nin önümüzdeki yaz düğün yapmayı planladıkları belirtildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Rahime Sevinç ve oğlu Ferhat Sevinç ile Ferhat Sevinç'in nişanlısı Hatice Emeç, son yolculuğuna uğurlandı. 3 ay önce nişanlanan Ferhat ile Hatice'nin önümüzdeki yaz düğün yapmayı planladıkları belirtildi.
Dün akşam Tire-Bayındır çevre yolu kavşağında meydana gelen kazada, Bayındır yönünden Tire yönüne seyir halinde olan Ferhat Sevinç (27) yönetimindeki 09 HR 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Niyazi Öztürk (53) yönetimindeki 50 DP 195 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada Rahime Sevinç (50) ve Hatice Emeç (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ferhat Sevinç ise kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ferhat Sevinç'in Hatice Emeç ile nişanlı olduğu öğrenildi.
İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Ferhat Sevinç'in nişanlısı Hatice Emeç'in cenazesi ailesinin bulunduğu Bayındır ilçesinde defnedildi. Rahime Sevinç ve oğlu Ferhat Sevinç'in cenaze namazı ise bugün ikindi namazına müteakip Gaziemir Aktepe Mahallesi Eyup El Ensari Camii'nde kılındı. Cenazeye ailenin yakınları katılırken, cenaze namazının kılınmasının ardından anne ve oğlun naaşları yan yana Menderes Görece Mezarlığı'na defnedildi.

SİPARİŞ GÖTÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ
Hatice Emeç ile 3 ay önce nişanlanan Fatih Sevinç'in ailesiyle birlikte Bayındır'da unlu mamuller yapan bir iş yeri işlettiği öğrenildi. Birbirlerini çok seven Fatih Sevinç ve Hatice Emeç çiftinin önümüzdeki yaz düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Dükkan işleten ailenin tatlı siparişi aldıkları, bu tatlı siparişini götürürken kazanın meydana geldiği belirtildi.
(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen /İHA)
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