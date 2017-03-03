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'Önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz'
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'Önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, önemli bir süreç içerisinde olduklarını belirterek, tüm oyuncularla birlikte önümüzdeki sezonun hazırlıklarını ve çalışmasını aynı zamanda gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, önemli bir süreç içerisinde olduklarını belirterek, tüm oyuncularla birlikte önümüzdeki sezonun hazırlıklarını ve çalışmasını aynı zamanda gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasından sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Yanal, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndan yeni statlarına geldikleri günden bu yana 3. maçlarını oynadıklarını belirterek, "Seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmıyorlar, çok güzel bir atmosferle güzel bir futbol gecesi yaşatıyorlar. Biz de skor aldık mı keyifli güzel bir hale geliyor" dedi.
Kardemir Karabükspor'un ligin en çok koşan, mücadelesini rakibe kabul ettiren bir takım olduğunu belirten Yanal, "Oyuncularımızın kazanma arzusuna ve maçı kazandıkları için teşekkür ediyorum. Önemli bir sürecin içindeyiz. Tüm oyuncularımızla önümüzdeki sezonun hazırlıklarını ve çalışmasını aynı zamanda gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra oynayacağımız maçlar sonucunda sıralamadaki yerimizin ne olduğundan çok takımın güveni arttırmak, seyirciyle bütünleşip camianın güvenini kazanıp yola devam etmek en büyük arzumuz. Bunun için çalışıyoruz" dedi.
Yanal, Avrupa kupası hedefleri konusunda sorulan soru üzerine şunları söyledi:
"Hedeflerimiz yavaş yavaş ve sağlam adımlarla gerçekleşmeli. İkinci dönem ben buraya gelişimde Avrupa'ya katıldığımızda Napoli maçına 14 kişi ile çıktık. Temkinli, sağlam ve yarışta doğru şekilde gitmek için zamana ihtiyaç var. Bunu yaparsak Trabzonspor'u uzun süreli başarılı yolculuğu gerçekleştirecek alt yapıyı kurmuş oluruz. Sıralamadaki 3. 5. olabilirsiniz ama önümüzdeki sezon yarışan ve güçlü bir irade ortaya koyan, yoluna emin adımlarla devam eden bir Trabzonspor gelecek diye düşünüyoruz."
Yanal, bordo-mavili kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesini uzatan Yusuf Yazıcı'nın günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlara sahip olması için çalışması gerektiğini belirterek, "Uzun süreli bir kontrat imzalaması önemli bir mesaj. Bugün de bir asist yaptı, goller de kaçıracak. Taraftar onu alkışladı. Takım içinde de sevilen bir oyuncu. Umarım herhangi sakatlıklar ve bir kazaya karşılaşmadan Trabzonspor'a hizmet etmeye devam eder" diye konuştu.

TRABZONSPOR'DA 3 GÜN İZİN
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor galibiyeti sonrası takıma 3 gün izin verdi.


KARDEMİR KARABÜSPOR CEPHESİ
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, tamamen Kardemir Karabükspor'a konsantre olduğunu belirterek, Igor Tudor'un Galatasaray'a gidişinin kendisine sorulması gerektiğini söyledi.
Spor Toto Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Zoran Barisic, maç sonu açıklamalarda bulundu. Kısa süren toplantıda Barisic, galibiyetten dolayı Trabzonspor'u tebrik ettiğini belirterek, "İlk yarı organizeydik. Oyunu iyi getiriyorduk. 0-0 berabereyken yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Onun ardından bir gol yedik" dedi.
Kardemir Karabükspor'a geliş süreci ve Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesinin sorulması üzerine Zoran Barisic, "Igor Tudor'u yaptığı işlerden ötürü tebrik ediyorum. Ben Kardemir Karabükspor'un hocasıyım. Tamamen takıma motivasyonumu vermiş durumdayım. İleride ne olur bilmeyiz. Aslında bunu Igor Tudor'a sormanız gerekiyor. Ben Kardemir Karabükspor'un hocası Zoran Barisic'im" ifadelerini kullandı.
(Gökmen Şahin - Ozan Köse /İHA)

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