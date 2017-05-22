'Önümüzdeki sezona odaklanacağız'

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 'Sezon bitince de önümüzdeki sezon da aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız' dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Sezon bitince de önümüzdeki sezon da aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız" dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish Airlines Euroleague Final-Four Finali'nde Yunan ekibi Olympiacos'u 80-64 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından Ülker Sports Arena'da medya ile bir araya geldi. Başarılı Başantrenör Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli Başantrenör Obradovic, mutlu olduğunu ifade ederek, "Özellikle taraftarlar ve kulübümüz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum çok güzel performans sergilediler. Şu anda ileride neler yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz" şeklinde konuştu.



"SAHADA BÖYLE ŞEYLER DÜŞÜNMÜYORUM"

Olympiacos karşılaşmasında maçın kırılma anını düşünmediğini ifade eden Obradovic, "Genelde sahadayken öyle bir şey düşünmeye şansınız yok. Bu yüzden sahadayken böyle şeyler düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



"TOFAŞ MAÇI ÇOK ZOR GEÇECEK"

Sarı-lacivertli ekibin Spor Toto Basketbol Ligi play-off serisinde Tofaş ile oynanacak mücadele ile ilgili konuşan Obradovic, "Çok zor olacak. Hiç kolay bir şey değil. Tofaş'a karşı oynayacağız. Burada taraftarın çok büyük etkisi olacak. Mutlaka gelip desteklemeleri lazım çünkü sonuçlar ve aldığımız başarılar onların sayesinde oluyor" açıklamasında bulundu.



"ÖNÜMÜZDEKİ SEZONA ODAKLANACAĞIZ"

Belgrad'daki final-four ile ilgili konuşan Zeljko Obradovic, "Kesinlikle duygularım dün akşam böyleydi. Şu anda Türkiye ligine odaklanacağız. Sezon bitince de önümüzdeki sezonda aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

(Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)