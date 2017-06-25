Milli sporcu Işıl Alben 72-63 kazandıkları Letonya maçı sonrası, 'Önümüzdeki sene dünya şampiyonasında daha iyi oynamak için çalışacağız. İnanıyorum ki önümüzdeki senelerde her şey daha güzel olacak' dedi.

Milli sporcu Işıl Alben 72-63 kazandıkları Letonya maçı sonrası, "Önümüzdeki sene dünya şampiyonasında daha iyi oynamak için çalışacağız. İnanıyorum ki önümüzdeki senelerde her şey daha güzel olacak" dedi.

Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, beşincilik mücadelesinde Letonya ile karşılaştı. Karşılaşmayı A Milli Kadın Basketbol Takımı, 72-63 kazanarak Avrupa 5'incisi oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan milli sporcu Işıl Alben, "Dünya şampiyonasını almamıza rağmen bu da önemli bir maçtı. Ciddiyetle oynadık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz. Çeyrek finalin de sadece ilk 10 dakikasını kötü oynadık. Sonra maçtan koptuk. Onun dışında harika bir şampiyona geçirdik. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüzdeki sene dünya şampiyonasında daha iyi oynamak için çalışacağız. İnanıyorum ki önümüzdeki senelerde her şey daha güzel olacak" şeklinde konuştu.

