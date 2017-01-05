05.01.2017 22:58 'Önümüzdeki maçlar için daha iyi oynamalıyız'

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, maçı bir türlü koparamadıklarını ifade ederek, 'Maçı kırma noktasına da geldik ama maçı bir türlü koparamadık. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyorsak daha iyi oynamalıyız' dedi. Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, maçı bir türlü koparamadıklarını ifade ederek, "Maçı kırma noktasına da geldik ama maçı bir türlü koparamadık. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyorsak daha iyi oynamalıyız" dedi.

THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç boyunca iyi mücadele ettiklerini söyleyen Velimir Perasovic, "Geçen maçtan bu yana çok fazla değişmiş bir Galatasaray vardı. Bugün iyi bir efor sarf ettiler. Bizim için de çok önemli bir galibiyetti. Bu tarz maçlar genellikle stresli maçlar olabiliyor. Maçı kırma noktasına da geldik ama maçı bir türlü koparamadık. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyorsak daha iyi oynamalıyız" diye konuştu.

(Uygar Aydın /İHA)

