Onu rehin tutanlar bakın kim çıktı

Konya'da bir evde 5 gün boyunca rehin tutulan ve yakınlarından 150 milyon İran riyali istenen İranlı işadamının kendisine sahte pasaport yapımı için müşteri sağlayan çete tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Konya'da bir evde 5 gün boyunca rehin tutulan ve yakınlarından 150 milyon İran riyali istenen İranlı işadamının kendisine sahte pasaport yapımı için müşteri sağlayan çete tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Meram ilçesi Şükran mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs Cuma günü İran'dan Türkiye'ye geldiği öğrenilen işadamı 43 yaşındaki Kazem Moradi bir anda ortadan kayboldu. Moradi'nin İran'da bulunan eşini arayan şahıslar Moradi'nin fotoğrafını göndererek serbest kalması karşılığında 150 milyon İran riyali fidye istedi. Bunun üzerine Moradini'nin eşi Denizli'de bulunan arkadaşı Morteza Sarsangi'ye eşinin Türkiye'ye gittiğini ve rehin alındığını söyleyerek durumu anlattı. Morteza Sarsangi Denizli Emniyet Müdürlüğüne giderek ihbarda bulundu. Moradi'nin Konya'da olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri çalışma başlattı.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, elde ettiği bilgiler doğrultusunda şahsın Şükran Mahallesinde bulunan bir evde tutulduğunu belirledi. Eve baskın düzenleyen polis rehin tutularak elleri kelepçelenen Moradi'yi kurtarırken olayla ilgili İranlı Majit Shekarı ve beraberindeki şahsı gözaltına aldı. Yakalanan Majit Shekarı'nın ifadesi doğrultusunda merkez Karatay ve Meram ilçelerinde 3 farklı adrese baskın yapan ekipler olayla ilgili 4 kişiyi daha gözaltına aldı.



FİDYE İÇİN KAÇIRMIŞLAR

5 gün boyunca bir evde işkence görerek rehin tutulan Moradi'nin, kendisini kaçıran Majit'le beraber ortak sahte pasaport işi yaptıkları öğrenildi. Moradi'ye sahte pasaport için müşteri sağlayan Majit, iş adamının varlıklı olduğunu anlayınca beraberindekilerle birlikte bir plan yaptı. Moradi'yi rehin alarak İran'daki eşinden 150 milyon İran Riyali istedikleri öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeyi derinleştiren polis, Moradi'nin eşyalarının arasında çok sayıda sahte pasaport ve pasaport basımında kullandığı malzemeleri ele geçirdi. Moradi ve Moradi'yi rehin alan İranlı Majit Shekar (31) ve Qudratullah Fedaıe (23) ile Afgan Mohammadaref Yıldız (24), Gholam Farogh Akbarı (32), Abdulhalık Muhammed Şerif (20) ve Mohammod Dod Mohammod Eyup (23) yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

(Mustafa Beşer / İHA)