Onu gözleri ele verdi

Kiraladıkları lüks araçların plakasını kopyalayıp sitelerde hırsızlık yapan çetenin lideri Van kedisini andıran farklı renkteki gözleri sayesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kiraladıkları lüks araçların plakasını kopyalayıp sitelerde hırsızlık yapan çetenin lideri Van kedisini andıran farklı renkteki gözleri sayesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılında Tekirdağ Açık Cezaevinden firar eden Ferdi B. ve beraberindeki iki kişi kiraladıkları lüks araçların plakasını kopyalayarak sitelerden hırsızlık yapmaya başladı. Sitelerde bulunan güvenlikleri plakasını kopyaladıkları lüks araçlarla atlatan çete daha sonra boş buldukları daireleri soydu. Ancak Etiler'de bir apartmanda hırsızlarla karşılaşan apartman sakini hırsızlardan birinin gözlerinin Van kedisi gibi farklı renkte olduğunu fark etti. Vatandaşın durumu polis ekiplerine anlatmasının ardından kimliği belirlenen zanlı için ekipler takip süreci başlattı. 22 Şubat'ta Ümraniye'de hırsızlık yaptıkları sırada fark edilen ve polisten kaçmaya çalışırken çete üyeleri Pendik'te sivil polis aracına çarpınca yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisin ısrarlı takibi sonunda yakalanan Ferdi B. ve beraberindeki 1993 doğumlu Haydar Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların olay yerinde bırakıp kaçtığı araçta ise 3 adet silah ve çok sayıda ziynet eşyası bulundu.

Polis olayla ilgili güvenlik kameralarına da ulaştı. Görüntülerde kiraladıkları araçlarla apartman ve sitelerin otoparkına rahatça girebilen hırsızlık çetesi güvenlik kameralarına yakalanmamak için de yüzlerini elleriyle kapatıyor.

(Serdal Altıntepe / İHA)