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Onu ayağa kaldıran ayakkabısı çalındı
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Onu ayağa kaldıran ayakkabısı çalındı

Adana'da doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için yürüyemeyen 3,5 yaşındaki Zilan Serinyürek'in yürüme egzersizi yaptığı 50 liralık ayakkabısı çalındı.

Adana'da doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için yürüyemeyen 3,5 yaşındaki Zilan Serinyürek'in yürüme egzersizi yaptığı 50 liralık ayakkabısı çalındı.
Tarım işlerinde çalışan Zinhar (40) ve ev kadını olan Emre Serinyürek (32) 10 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Bu evlilikten çiftin Zilan (3.5) ismini verdiği bir çocukları dünyaya geldi. Ancak Zilan, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için yürüme yeteneğini kaybetti. Kollarını da kullanamayan minik Zilan'ı ailesi hastaneye götürerek fizik tedaviye başlattı. Ancak aradan 3,5 yıl geçmesine rağmen Zilan'da iyileşme oldu ancak kendi kendine yürüyemiyor.
Zilan'ın doktorları hastanenin dışında da yürüme egzersizleri yapması gerektiğini söyledi. Ancak anne Serinyürek çocuğuna bir türlü evde egzersiz yaptıramadı. Zilan, annesinin ablasına aldığı ayakkabıyı görünce aynısından kendisi de istedi. Anne ayakkabıcıya giderek 50 liraya bu ayakkabıyı aldı. Zilan ayakkabıyı çok sevdiği için giyip sürekli yürümeye başladı. Bu durum anneyi çok sevindirdi. Ancak bir hafta sonra annenin çocuğuyla birlikte gezmeye gittiği yerde Zilan'ın ayakkabısı bir kadın tarafından çalındı. O günden bu yana Zilan yürüme egzersizlerini durdurdu. Çok sevdiği ayakkabısı olmadığı için yürümüyor.

"AYAKKABININ ÇALINMASI BİZİ ÇOK ÜZDÜ"
Kızına uygulanan fizik tedavi sayesinde şu anda elinden tutunca yürüyebildiğini anlatan anne Serinyürek, "Ama kendi başına yürüyemiyor. 2,5 yıldır fizik tedavi görüyor. Doktorumuz elinden gelen her şeyi yapıyor ama henüz yürüyemedi. Tedavi sürecinde ilerleme oldu mesela daha dik durmaya ve emeklemeye başladı. Özel bir ayakkabısı var parmak üzerinde yürüdüğü için. Doktor bilgisi dahilinde düz basabilmesi için topuk destekli özel ayakkabı yaptırdık. 2 aydır kullanıyoruz inşallah faydasını göreceğiz, doktorlar yürüyeceğini söylüyor" dedi.
Doktorların çocuğun evde de yürüme egzersizi yapması gerektiğini söylediğine dikkat çeken Serinyürek şunları kaydetti:
"Ancak evde kızımı bir türlü yürütemedik. Yürümeye heveslenmesi için mağazadan ayakkabı aldım. Zilan ayakkabıyı çok sevdi ve giydirip gezdirmemi çok istiyordu. Bir gün gezmeye gittik oradan bir kadın alıp gitmiş ayakkabısını. Böyle bir şeye tenezzül etmesi bizi hakikaten üzdü. Kızım ağladı sızladı ama inşallah aynısını bulursam tekrar alacağım. Yürümeye heveslenmesi bizim için çok önemli o ayakkabıyı da özellikle istiyor inşallah buluruz. Ayakkabıyı çalan kişiye söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendi yaptığının ne kadar yanlış bir şey olduğunu inşallah bir gün anlar. 50 liralık bir ayakkabıydı çok pahalı bir şey değildi ama benim kızımın o ayakkabıyı çok istemesi ve heveslenmesi önemliydi birkaç hafta giymeden çalındı zaten."
(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)

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