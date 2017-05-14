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'Onsuz geçirdiğim ikinci Anneler Günü'
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'Onsuz geçirdiğim ikinci Anneler Günü'

Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü'nün annesi Mediha Görgülü, 'Bugün Anneler Günü ama evladım yok, onsuz geçirdiğim ikinci Anneler Günü, yaşasaydı ona sarılırdım' diyerek ağladı.

Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü'nün annesi Mediha Görgülü, "Bugün Anneler Günü ama evladım yok, onsuz geçirdiğim ikinci Anneler Günü, yaşasaydı ona sarılırdım" diyerek ağladı.
Bütün dünyada Mayıs ayının ilk pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Ancak annesini ya da evladını kaybedenler için Anneler Günü çok acı ve buruk geçiyor. Şehit anneleri de bugünü çok buruk geçiriyor. Adana'da şehit anneleri oğulları vatan uğruna şehit olduğu için her yıl olduğu gibi bu yılda da Anneler Gününü Asri Mezarlıktaki şehitlikte geçiriyor. Bu annelerden biri de Diyarbakır-Lice karayolunda, askeri aracın geçişi sırasında 18 Şubat 2016 günü düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Er Kadir Görgülü'nün 57 yaşındaki annesi Mediha Görgülü. Şehit annesi oğlunu tezkeresine 2 ay kala şehit verdikten sonra ikinci kez Anneler Gününü evladının kabri başında geçiriyor. Oğlunun mezarını temizleyip, mezar taşındaki fotoğrafını sevip öpen Görgülü, gözyaşlarını tutamıyor. Eşi Süleyman Görgülü ve çocuklarıyla mezara gelen anne Görgülü, "Bugün Anneler Günü ama evladım yok yanımda, şuan yanımda olmasını isterdim" diyerek gözyaşı döktü.
Oğlunun 11 Mayıs 2016 tarihinde tezkere almayı beklerken hain bir saldıra da 18 Şubat 2016 yılında Diyarbakır, Sur'da şehit olduğunu anlatan acılı anne Görgülü, "Anneler Gününü ikinci kez onsuz geçiriyorum. Geçen yılda yoktu bu yılda yok" dedi.
Evladının kanının yerde kalmayacağını devletten tek temennisinin bu olduğunu gözyaşları içinde anlatan Mediha Görgülü şunları kaydetti:
"Anneler Gününde küçük de olsa bir hediye alırdı hatırlardı beni ama artık yok. Sözün bittiği yerdeyim mezarına geldim bir annenin evladını kaybetmesi ne demek en büyük acıyı yaşıyorum. Ne rezillikler ile besledim büyüttüm bu yaşa getirdim. Yaşasaydı sarılırdım insan evladına sarılmaz mı."
2'si erkek 6 çocuğunun birini vatan uğuruna toprağa veren Mediha Görgülü çocuğunun mezarı başında dua ettikten sonra ayrıldı. Görgülü'nün yanı sıra şehit anneleri şehitliğe gelerek çocukları için dakikalarca dua okuduğu görüldü.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya / İHA)

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