03.01.2017 14:48 ÖNSİAD'dan Ortaköy saldırısına kınama

Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş, Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı ile ilgili bir kınama mesajı yayımladı. Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş, Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı ile ilgili bir kınama mesajı yayımladı.



Erdoğmuş, mesajında şunları kaydetti: "Ülkemizin huzur ve barışını hedef alan, Ortaköy terör saldırısı tüm insanlığa karşı yapılmış bir katliamdır. Bu katliamın Beşiktaş ve Kayseri saldırılarından bir farkı yoktur. Amacı ve merkezi aynıdır. Bu saldırı ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymaktadır. Sivillere karşı yapılan bu saldırı ülkemiz içerisindeki ayrışmayı ve kardeş kavgasını hedeflemektedir. Bütün terör örgütlerinin hedefinde olan Türkiye bu belanın da üstesinden gelecek ve emin adımlarla geleceğe yürüyecektir. Terörün dini, dili, ırkı ve mezhebi olmaz. Terör kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın TERÖRDÜR, insanlık suçudur ve zulümdür. Terörü lanetliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehit emniyet görevlimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Ailelerine sabırlar diliyoruz ve yine ülkemizi ziyaret amacıyla gelen ve hayatını kaybeden yabancı misafirlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edip, teröre karşı hep Birlikte karşı durmaya devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz".

