Onların tezgahında 'melodi' var

Tekirdağlı Roman müzisyenler seyyar satıcılara benzer bir yöntemle, sokak sokak dolaşıp müzik dinlemek isteyenlere bahşiş karşılığında melodi satıyor.

Tekirdağlı Roman müzisyenler seyyar satıcılara benzer bir yöntemle, sokak sokak dolaşıp müzik dinlemek isteyenlere bahşiş karşılığında melodi satıyor.

Düğün sezonunda, düğünlerde davul, klarnet, darbuka çalarak para kazanan, ancak kış döneminde sanatlarını icra edecek alan bulamayan Roman müzisyenler, Süleymanpaşa ilçesi sahilinde dinlenen, yürüyen, lokanta ve çay bahçelerinde oturan vatandaşlara canlı müzik hizmeti vererek topladıkları bahşişler ile geçimlerini sağlıyor.

Gezerek, lokanta ve kafelerin açık kısımlarında oturan vatandaşlara canlı müzik sunduğunu belirten roman müzisyen Can Karaman, "Ekmeğimiz için dolaşıyoruz restoranlarda, ekmek parası. Çoluk çocuğumuzu bakmak için elimizden geldiği kadar zanaatımızı icra ediyoruz. Burada pek eğlence yeri yok, o yüzden sokaklarda çalıyoruz, restoranlarda çalıyoruz. Hepimizde var dörder tane çocuk, garibanız biz, bir yerde oturup çalamıyoruz. Yazın ancak mahalle düğünlerine gidip çalıyoruz. Şu anda günde ellişer lira, kırkar lira, günlük kazanıyoruz, ekmeğimizi alıyoruz. Kiramız var, ancak geçinip gidiyoruz" diye konuştu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Aziz Süzen ise yürüyüşe çıktığı zamanlarda Roman müzisyenlere denk geldiğini ve birçok kişi gibi dinlemekten keyif aldığını anlatarak, "Sabah kızımla yürüyüşe çıktığımızda gördüm. Bayağı güzel çalıyorlar, dinledik gayet hoşumuza gitti. İnsanlar bahşiş veriyor, onlar da ekmeğini müzikten kazanıyorlar" dedi.

Sahilde oturan vatandaşlardan, Cevdet Pamuk ise Roman müzisyenlerin para kazanmak için yapacak başka meslekleri olmadığından bahşiş karşılığında müzik icra ederek geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

(Halil Dağ - Yakup Güler/İHA)