Onlarca ölüm ders olmadı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yürüdüğü esnada üzeri kartonla örtülen rögara düşen genç kızın ardından İstanbul Kağıthane Arıcılar mevkiinde ölüm saçan kapaksız kanalizasyon çukuru havadan görüntülendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, 'Birisi düşse daha iyi mi olur' diyerek isyan etti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yürüdüğü esnada üzeri kartonla örtülen rögara düşen genç kızın ardından İstanbul Kağıthane Arıcılar mevkiinde ölüm saçan kapaksız kanalizasyon çukuru havadan görüntülendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Birisi düşse daha iyi mi olur" diyerek isyan etti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, yürürken üzeri kartonla örtülen yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki rögara düşen 17 yaşındaki İpek Belevi'nin yaralanmasının ardından Kağıthane Hamidiye Mahallesi Arıcılar mevkiinde, ölüme davetiye çıkaran kapaksız bir kanalizasyon çukuru havadan görüntülendi. Yolları toz ve toprak içerisinde olan ve gecekonduların sık olduğu bölgenin içler acısı hali de kameralara yansıdı. Metrelerce derinliği olan çukur ise çevrede yaşayan vatandaşları ölümle burun buruna getiriyor. Belediye yetkilileri tarafından hiçbir tedbirin alınmadığı gözlenen bölgede adeta faciaya davetiye çıkartan çukur, bölgenin aydınlatmasının olmamasıyla birlikte tehlikeyi daha da artırıyor. Her türlü canlıya tehlike saçan çukurun üstünün tamamen açık olması, etrafında ise çukurun parçalanmış beton kapağının durması yetkililerin insan hayatına verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgede yaşayan Naciye Demir, "Ben kanalizasyonu burada açık görünce Kağıthane Belediyesini arayarak, 'Gelin bunu yapın, birisi düşse daha iyi mi olur?' dedim. Onlar da 'tamam' dediler ama ne geldiler ne de yaptılar. Burası Kağıthane Belediyesi'ne bağlı, yaklaşık 6 ay önce aradım. Biri düşse ölür, buranın 5 metreden fazla derinliği var. Biri öldükten sonra yapacak bir şey kalmıyor. Şimdiye kadar düşmedi ama açık olunca insanlar düşebilir. Düşebilirler de kim olsa buraya düşer" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)