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Onlarca çamaşır makinesi hurdaya döndü
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Onlarca çamaşır makinesi hurdaya döndü

İstanbul-Bursa karayolu Güneyköy yakınlarındaki keskin virajda meydana gelen trafik kazasında, çamaşır makinesi yüklü bir TIR devrildi. Kazada onlarca çamaşır makinesi hurdaya dönerken, TIR sürücüsü ise yaralandı.

İstanbul-Bursa karayolu Güneyköy yakınlarındaki keskin virajda meydana gelen trafik kazasında, çamaşır makinesi yüklü bir TIR devrildi. Kazada onlarca çamaşır makinesi hurdaya dönerken, TIR sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, İstanbul-Bursa karayolu, Yalova Güneyköy yakınlarında bulunan ve sık sık trafik kazalarının yaşandığı keskin virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'deki bir beyaz eşya fabrikasından yüklediği çamaşır makinelerini Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan Taner Yorulmaz (50) idaresindeki 41 L 0521 plakalı bir TIR, Yalova-Orhangazi karayolu, Güneyköy yakınlarındaki keskin virajda kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan TIR yan yattı. Hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Taner Yorulmaz, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulansa taşındı. Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

ONLARCA ÇAMAŞIR MAKİNESİ HURDAYA DÖNDÜ
Fabrikadan çıkan ve Bursa'ya götürülmek istenen TIR'daki onlarca çamaşır makineleri ise kaza sonrasında hurdaya döndü. Kaza sebebiyle Yalova-Bursa karayolunda kazanın olduğu bölgede trafik akışı kontrollü geçişle sağlanırken, firma ile irtibata geçen polis ekipleri olay yerine bir başka araç çağırdı. Kaza yapan araçtaki çamaşır makineleri başka bir araca taşındıktan sonra kaza yapan TIR bulunduğu yerden kaldırılacak. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(Musa Öztürk /İHA)

KAZALAR HEP AYNI BÖLGEDE
Öte yandan çamaşır makinesi yüklü TIR'ın kaza yaptığı bölge kara nokta olarak biliniyor. Keskin bir viraj olan bölgede alınan tüm tedbirler ve uyarı levhalarına rağmen sık sık trafik kazası yaşanıyor.

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