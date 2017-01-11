11.01.2017 10:51 Onlar kara teslim olmadı

Kar yağışı Türkiye'nin bir çok ilinde hayatı felç ederken, Sağlık Bakanlığı 112 ambulanslarında görevli sağlık çalışanları, kar engeline rağmen hastalarına ulaşmak için insanüstü bir çaba gösteriyorlar. 'Hayat kurtarmanın mevsimi olmaz' diyen 112 çalışanlarının çekilen görüntü ve fotoğrafları, işlerinin güçlüğünü gözler önüne seriyor. Kar yağışı Türkiye'nin bir çok ilinde hayatı felç ederken, Sağlık Bakanlığı 112 ambulanslarında görevli sağlık çalışanları, kar engeline rağmen hastalarına ulaşmak için insanüstü bir çaba gösteriyorlar. "Hayat kurtarmanın mevsimi olmaz" diyen 112 çalışanlarının çekilen görüntü ve fotoğrafları, işlerinin güçlüğünü gözler önüne seriyor.



Yoğun kar yağışı megakent İstanbul olmak üzere, bir çok kenti etkisi altına aldı. Zaman zaman iller arası karayolları trafiğe kapatılırken, bazı köy ve ilçelere ulaşmak gitgide güçleşiyor. Ulaşımı etkileyen hava şartları, 112 ambulansıyla hayat kurtarmaya koşan sağlık personellerine de zor anlar yaşatıyor.



Bilim ve Sağlık Haber Ajansı'na konuşan 112 sağlık personelleri, zor iklim koşullarına aldırmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak, 112 çalışanlarının yaralı ve hastalara sağlık hizmeti götürmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi. Kötü hava şartlarının çalışma koşullarını olumsuz etkilediğini belirten Gökbayrak, "Sağlık Bakanlığı 112 ambulanslarında çalışan bir çok meslektaşımız zorlu hava koşullarında fedakarca çalışıyor. Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere yoğun kar yağışının olduğu illerde 4*4 kar paletli ambulanslar ile kar küreyen snow trac ambulanslarla da halkımıza acil sağlık hizmeti sunuyoruz. Kar kalınlığının çok yüksek olmadığı yerleşim yerlerinde ise 112 çalışanlarımız, ambulanslara zincir takarak hastalara en kısa sürede ulaşabilmek için büyük özveri ile çalışıyorlar" dedi.

