03.01.2017 10:26 Onlar elektrik nedir bilmiyor

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyündeki 81 yaşlarındaki karı-koca, evlerinde elektrik olmadan yaşıyor. Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyündeki 81 yaşlarındaki karı-koca, evlerinde elektrik olmadan yaşıyor.



Günlüce köyü Cevizdere Mevkii yakınlarındaki Yaytal Mezrası'nda yaşayan Hüseyin Kundak ve eşi Emine Kundak doğa ile iç içe yaşamlarını sürdürüyor. 81 yaşındaki Emine Kundak, çocukluğundan bu yana hiç elektrik kullanmadığını belirterek, "Elektrikten önce bizim suya ihtiyacımız var. 200 kadar su bidonunu depolayıp kullanıyoruz. 15 yaşımda yaşımı büyüttürerek gelin oldum buraya. Köyde elektrik yoktu, buraya geldik burada da yok. 500 metre aşağıda evlerde elektrik var. Yakınımızdaki yaklaşık 1 kilometre ötedeki Çamalan Mahallesi'nde de elektrik var. Daha önceleri gaz lambası kullanıyorduk, sonra lüks adı verdiğimiz tüp gaz kullanmaya başladık. Elektriği görmedik hiç, zaten 'elektrik gelirse yangın çıkartır' dedik. Gaz lambaları elektrikten çok ışık veriyor evimize. Asıl bizlere su lazım" dedi.



Radyo dinleyerek vakitlerini geçiren karı koca, tarlarından elde ettikleri mahsul, 4 inek, 5-6 tavuk ve horoz ile besinlerini elde ediyor.



Eşi ile aynı yaşta olan Hüseyin Kundak ise, "Elektrik ve susuz yaşıyoruz. Oğlum içeceğimiz suyu taşıyarak getiriyor, eşimin çamaşır bulaşıkta kullanacağı suyu da kuyulardan getiriyoruz. Oğlum Mehmet elektrik gelmesi için dilekçe ile başvuru yaptı. Elektrik gelmesini bekliyoruz. Ancak esas bizim isteğimiz su" diye konuştu.



Kundak, elektrikten ve sudan yoksun ailenin, 3 kız ve 2 erkek 5 çocuk yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

