Onlar da 'Güçlü Türkiye için bizde varız' dedi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi. Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda Yıldırım, toplantıya katılan kadın üyelerle birlikte "Güçlü Türkiye için bizde varız" mesajını verdi. (Enise Vural /İHA)
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