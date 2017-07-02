Onlar da anne!

Karga ve serçenin yavrularını besleme telaşı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Karga ve serçenin yavrularını besleme telaşı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Bir anne serçe ve karganın, yavrularını besledikleri anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yemek kırıntısı bulan anne serçenin peşinden yavrularının gittiği görülüyor. Daha sonrasında serçe, yavrularını kırıntılarla besliyor. Bir diğer görüntüde ise su birikintisi içinde bulduğu ekmek parçasını yavrularının ağzına bırakan anne karga görülüyor.
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