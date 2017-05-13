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Onlar Anneler Günü'nde şehit evlatlarına gidiyor
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Onlar Anneler Günü'nde şehit evlatlarına gidiyor

Adana'da şehit anneleri, Anneler Günü nedeniyle Garnizon Şehitliğine gelerek oğullarının mezarlarını ziyaret etti. Şehit annesi Tülay Emer, Anneler Günü'nde oğlunun kendi mezarını ziyaret etmesini istediğini ifade etti.

Adana'da şehit anneleri, Anneler Günü nedeniyle Garnizon Şehitliğine gelerek oğullarının mezarlarını ziyaret etti. Şehit annesi Tülay Emer, Anneler Günü'nde oğlunun kendi mezarını ziyaret etmesini istediğini ifade etti.
Her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü şehit anneleri için bu sene de buruk geçti. Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'ne gelen şehit anneleri terör operasyonlarında şehit düşen evlatlarının hasretini mezar taşlarında ki fotoğrafları uzun süre öperek giderdi. Çocuklarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler duygusal anlar yaşayıp zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.

"OĞLUM ANNELER GÜNÜ'NDE BENİM MEZARIMI ZİYARET ETSİN İSTERDİM"
Erzincan'ın Kemah ilçesi Olukpınar köyü kırsalında PKK terör örgütünce yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen askerlerden Jandarma Er Abdullah Aydın Emer'in annesi Tülay Emer, Anneler Günü'nde normalde kendi mezarını oğlunun ziyaret etmesi gerekirken tam tersini yaşadıklarını ve bunun üzüntüsü, burukluğu içinde olduğunu belirterek, "9 yıldır burası benim evim oldu. Hiçbir özel günleri kaçırmıyorum. Yarım yaşıyoruz biz. Oğulsuz Anneler Günü olmaz. Burası benim oğlumun evi ben haftanın 3-4 günü buradayım. Her fırsatta geliyorum. Kışın soğuk diye geliyorum, yazın sıcak olduğu için su içirmeye geliyorum. Ben hayatımın yarısını oğlumla birlikte toprağa gömdüm. Onun boynu bükülmesin diye sürekli geliyorum. Hangi anne oğluyla birlikte anneler gününü geçirmek istemez. Hiçbir anne evladını kaybetmek istemez. Ben isterdim ki oğlum anneler gününde gelsin benim mezarımı ziyaret etsin. O yakışırdı" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER BURASI"
Oğlu Astsubay Üstçavuş Bayram Erbaş'ı 21 yıl önce 21 yaşında şehit veren anne Tenzile Erbaş ise "Her zaman geliyorum buraya Kur-an okuyorum. Acımız azalmıyor. Gittikçe çoğalıyor. Evladım bir taneydi. Yokluğu mu diyeyim hasreti mi deyim ne diyeyim. Acısı da benim. Her şeyi benim. Özlem duyuyoruz her gün. Buraya geldiğimde çiçeklerini görüyorum, kendini görmüş gibi oluyorum. Onun yokluğu bitmeyen bir acı. Kurban olduğum Allah ortalığa birlik düzen versin diyorum. Başka anneler de bizim gibi üzülmesin başka bir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer burası" diye konuştu.
(Serkan Çetinkaya - Umutcan İşledici/İHA)

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