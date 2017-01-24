Başbakan Binali Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programına ilişkin, '23 il için müracaat sayısının bin 200, toplam yatırım tutarı 19 milyar 600 milyon, öngörülen istihdam 112 bin 400. Şu ana kadar ön talep toplamada gelen teklifler bu düzeyde' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programına ilişkin, "23 il için müracaat sayısının bin 200, toplam yatırım tutarı 19 milyar 600 milyon, öngörülen istihdam 112 bin 400. Şu ana kadar ön talep toplamada gelen teklifler bu düzeyde" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Cazibe Merkezleri Programı başlangıç lansmanına katıldı. Toplantıya Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 23 ilin valisi, milletvekilleri, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç ve gazetelerin ekonomi müdürleri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Yıldırım, dünya ve özellikle Türkiye'nin içinde bölgenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ülkelerin ekonomik ve siyasi krizlerle mücadele ettikleri bu günlerde bazı ekonomiler hızla büyürken bazılarının da kan kaybettiğini görüyoruz. Birçok ülke bütçe açıklarıyla, ekonomik daralmayla, borçların finansmanıyla uğraşırken Türkiye genç ve dinamik iş gücü, büyüme oranlar ve kalkınmasını emin adımlarla sürdürmektedir. Türkiye bölgede en yüksek büyüme oranına sahip ülkelerden biridir ve kalkınmasını, gelişmesini aynen devam ettirmektedir. Ekonomimizin iç ve dış tehditlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu, Türk ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bu süreçte gördük. Küresel krizlere rağmen, yüksek büyüme oranıyla ne kadar dinamik bir ekonomiye sahip olduğumuzu bütün cümle alem gördü. Dünyada ekonomik belirsizliğin devam ettiği bu dönemde hem mali disiplini koruduk hem de yatırım yapılabilir ortamı sürdürdük. Bütün vatandaşlarımızın huzuru, refahı için ekmeğimizi, aşımızı büyütürken, güvenlik bölgesel adaleti sağlamak için daima önemli hedeflerimiz arasında yer aldı. Bütün politikalarımızı belirlerken ülkemizin kuzeyini güneyinden, doğusunu batısından ayrı tutmadık. 79 milyon vatandaşımız, 81 vilayetimizi hep bir olduk bütün olarak gördük. Toplumun bütün kesimleri için gelir adaletini sağlama yolunda önemli adımlar attık. Bölgeler arası eşitsizliği büyük ölçüde azalttık" diye konuştu.



"TERÖRÜN ANA İSTİSMAR KONULARINDAN BİRİ OLAN BİR ALAN DA BÖYLECE ORTADAN KALDIRILMIŞ OLACAK"

Hem demokratik hem ekonomik istikrarı sürdürmek için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Son derece gerçekçi uygulamalarla Türkiye'nin imkan ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ülkeyi mahmur kılmaya vatandaşı mutlu etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerini, yatırımcılara daha cazip hale getirmek için yeni bir destek ve teşvik programını başlatıyoruz. Biri yandan Türkiye topyekun ekonomisi büyürken bir yandan da bütün bölgelerimizin potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmayı hedefliyoruz. Bugün ekonomimize yeni bir ivme kazandıracak Cazibe Merkezleri Programında gelinin son aşamayı paylaşmak istiyorum. Aslında bu program 65.Hükümet iş başına geldikten sonra Temmuz ayı sonlarında gerçekleştirdiğimiz Ekonomi Koordinasyon Kurulu Kararında belirlendi. Programın amacı şu; özellikle terörün yoğun bir şekilde milletimizin canını sıktığı, rahatsız ettiği bölgeleri bir yandan terörden temizlenmiş güvenli hale getirirken, bir yandan da geciken yatırımlarını başlatmak ve böylece doğudan batıya göçü azaltmak birinci hedef, ikinci hedef bölgedeki kalkınmayla ilgili açığı ortadan kaldırmak. Aslında belirlediğimiz bu 23 ile yapılacak yatırım bir yandan da Türkiye'nin tamamına yapılan yatırım anlamına geliyor. Çünkü eğer buralara yatırım yaparsak o zaman doğudan batıya göç azalacak, bölgesel kalkınma sayesinde doğu batı arasındaki refah farkı da tamamen giderilecek. Terörün ana istismar konularından biri olan bir alan da böylece ortadan kaldırılmış olacak" ifadelerini kullandı.



"23 İL İÇİN MÜRACAAT SAYISI BİN 200"

4 Eylül'de programı Diyarbakır'da ilan ettiklerini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Daha sonra 11 Ekim'de bölgenin paydaşlarıyla programı paylaşmaya başladık. Bu toplantılar 13 Ekim, 16 Ekim, 5 Kasım, 11 Kasım tarihlerinde bölgeyle ilgili bakanlarımızın, milletvekillerimizin, bölgede bulunan sivil toplum örgütlerinin paylaşımıyla değerlendirildi ve enine boyuna neler olması lazım geldiği konuşuldu. 22 Kasım tarihinde Resmi Gazetede bu programı ilan ettik. Türkiye Kalkınma Bankası bu program için görevlendirildi. 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de de bütün programın içeriği, hangi şekilde destekleneceğine dair Bakanlar Kurulu kararını aldık, yatırımcıların programa ilişkin düzeylerini anlamak için talep, ön talep toplama süreci de 28 Kasım-11 Ocak arasında gerçekleştirildi. 28 Kasım-11 Ocak arasında ön taleplere baktığımız zaman durum gayet güzel, memnuniyet verici. 23 il için müracaat sayısı bin 200, toplam yatırım tutarı 19 milyar 600 milyon, öngörülen istihdam 112 bin 400 şu ana kadar ön talep toplama da gelen teklifler bu düzeyde. Üretim, imalatla ilgili olanları yaklaşık 13 milyar, diğer kısmı da hizmet sektörü ile ilgili talepler. Göründüğü gibi gayet yoğun ve güzel bir ilgi var. Dolayısıyla bugün, 24 Ocak itibariyle resmen program başlıyor. Bugünkü toplantının amacı artık uygulamanın başladığını ilan etmektir, hayırlı uğurlu olsun."



"YATIRIM YAPANLARA ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK"

Programın içeriğine ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Üretime destek var, hizmet sektöründe faaliyet gösteren özellikle çağrı merkezi kurulması, veri merkezi kurulması. Bu iki hizmet sektörüne ayrıcalıklı destek var. Yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. İyi bir fizibilite, başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır dolayısıyla fizibilite hazırlanması gerekli ön projelerin yapılması için istenen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız, devlet parasını verecek yatırımcı, girişimci hizmeti alacak. Ayrıca yatırım için yer vereceğiz, bu organize sanayi bölgesi içinde olabilir veya yoksa organize sanayi bölgesi dışında da olabilir. Tercihimiz varsa organize sanayi bölgesi içinde olmasıdır ama yoksa şart da değil dışarıda da olabilir. Ayrıca fabrika, bina yapımına destek verilecek, yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek, faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Mesela faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi" açıklamasında bulundu.

(Enise Vural / İHA)