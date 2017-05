Önemsemediğiniz mide ağrısı kalp krizi habercisi olabilir

Midede hissedilen ağrı, günümüzün ölümle sonuçlanabilen en ciddi sağlık problemlerinden kalp krizinin de habercisi olabiliyor.

Midede hissedilen ağrı, günümüzün ölümle sonuçlanabilen en ciddi sağlık problemlerinden kalp krizinin de habercisi olabiliyor.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, mide ağrısına pek çok faktörün neden olduğunu, bunlar arasında kalp krizinin de yer aldığının asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Kalp krizinin, hayatı tehdit edici çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunun artık herkes tarafından bilindiğini kaydeden Gümürdülü, bu yüzden kalp krizi ve belirtilerinin çok iyi tanınması gerektiğini ifade etti.

Kalp krizinin, her zaman ağır, ezici göğüs ağrısı ile gerçekleşmediğinin altını çizen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Belirsiz mide ağrısı, hazımsızlık ya da mide ekşimesi de kalp krizi habercisi olabilir. Mide ağrısına neden olan birçok faktör vardır. Ama kalp krizinin de midede ağrıya neden olduğunu unutmamak gerekir" dedi.



"GÖĞÜS AĞRISI OLMADAN DA MİDEDE AĞRI OLABİLİR"

Kalp krizinin genellikle koroner arterde oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle oluştuğunu belirten Gümürdülü, "Bu kan pıhtısı kalp kasına kan gelmesine engel olur ve kalpte ağrı, kramp ve sıkışmaya neden olur. Bireyler ise bu durumu göğüste sıkışma olarak hissederler. Fakat bu ağrı yayılıcı olabilir. Boyun, omuz, kol ve yazımızın konusu olan mide ağrılarına yol açabilir. Ağrı gerçekten kalpte olmasına rağmen, bu ağrı karın ya da midedeki bir bölgeye yayılabilir. Böyle semptomlar ciddidir ve acil önlem alınmasını gerektirir. Kalp krizi durumlarında göğüs ağrısı olmadan da midede ağrı gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.



"HER MİDE AĞRISI DA KALP KRİZİ DEĞİL"

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, her mide ağrısının kalp krizi işareti olmadığına da işaret etti. Gümürdülü, mide ağrısına neden olan diğer sorunları ise, "Asit reflüsü veya gastroözofageal reflü hastalığı, gıdaların sindirimi ile bir sorundan dolayı ekşimesi, sindirimdeki bir problem nedeniyle mide alanında hazımsızlık, şişkinlik hissi, peptik ülser, gastrit, pankreas iltihabı, safra kesesi iltihabı ve hepatit" şeklinde sıraladı.



"MİDE AĞRISI ÖNEMSENMELİ"

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, devam eden hafif veya orta şiddette mide ağrılarında mutlaka doktora başvurulması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kalp krizi belirtileri çoğu insanda belirsiz huzursuzluk, sinirlilik veya korkuya neden olur. Eğer bu duygularla birlikte ani veya şiddetli mide ağrısı; soğuk terleme; bayılma, baş dönmesi ya da sersemleme; yorgunluk veya halsizlik; bulantı ve kusma; omuz, boyun, kol, sırt, diş veya çene ağrısı; göğüste ağrı, basınç, sıkılma veya her türlü rahatsızlık hissi; nefes nefese kalma gibi nefes problemleri; terli, soluk soğuk veya nemli cilt gibi belirtiler bulunuyorsa mutlaka acil yardım alınmalı."

Çoğu kimsenin mide ağrılarını önemsemediğinden kalp krizinden şüphelenmediğini kaydeden Gümürdülü, "Durum kalp krizi ile ilişkili ise kalıcı kalp hasarı ve ölüme neden olabilir. Bu gibi durumlarda hemen ambulans çağırın. Sebebini bilmediğiniz mide ağrısını hiçbir zaman zararsız bir sorun olarak düşünmeyin" dedi.