01.02.2017 14:46 'Önemli bir saldırı engellendi'

Almanya'nın Hessen Eyaletinde saha karşı DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonundan tutuklanan 36 yaşındaki Tunuslunun DEAŞ terör örgütü üst düzey yöneticilerinden olduğu bildirildi. Almanya'nın Hessen Eyaletinde saha karşı DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonundan tutuklanan 36 yaşındaki Tunuslunun DEAŞ terör örgütü üst düzey yöneticilerinden olduğu bildirildi.

Almanya'nın Hessen eyaletinde bin 100 polisin katıldığı şafak operasyonunda 54 yere baskın yapıldı. Frankfurt, Wiesbaden ve Offendach kentlerinde yapılan baskınlarda Tunuslu DEAŞ terör örgütü liderlerinden biri olduğu ifade edilen 36 yaşında bir zanlı yakalandı. Şafak baskının ardından Hessen eyaleti başkenti Wiesbaden'de basın toplantısı düzenleyen Frankfurt Başsavcısı Alexander Badle, düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütünün Almanya'da yapacağı önemli bir saldırının engellenmiş olduğu söyledi. Yakalanan Tunuslunun 2015 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak, örgüte maddi destek bulmak, yabancı savaşçı yetiştirmek görevlerini üstlendiğini kaydeden Başsavcı Badle, saldırı hazırlığı yaptığı, ülke genelinde önemli bir ağ oluşturduğu ve en tehlikeli zanlılardan biri olduğunu kaydetti. 36 yaşındaki zanlının Tunus'ta 2015 yılında düzenlenen müze saldırısının sorumlulardan birisi olarak arandığı bildirildi. 4 ay boyunca takip edilen öğüte bu sabah operasyon yapılarak darbe indirildiği vurgulandı.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth da bakanlık olarak teröre karşı mücadele verdiklerini, kimsenin toplumun huzurunu kaçırmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, DEAŞ'a karşı yapılan şafak operasyonunu bunun bir kanıtı olduğunu söyledi.

(Mehmet Koca / İHA)

