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'Önemli bir maçtı, 3 puan aldığımız için mutluyuz'
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'Önemli bir maçtı, 3 puan aldığımız için mutluyuz'

Sahada hırslı ve galibiyeti arzulayan bir Galatasaray olduğunu belirten Teknik Direktör Jan OldeRiekerink, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sahada hırslı ve galibiyeti arzulayan bir Galatasaray olduğunu belirten Teknik Direktör Jan OldeRiekerink, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası E grubu 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor evinde ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink açıklamalarda bulundu.
Bu zamana kadar Türkiye Kupası'nda iyi bir performans göstermediklerini aktaran Riekerink, "Bizim için önemli bir maçtı. Bizim ve kulübün prestiji için çıkmamız gerekiyordu. Sahaya bakıldığında hırslı oynayan ve galibiyeti arzulayan bir Galatasaray vardı. 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.
Elazığspor'u tebrik eden Riekerink, Elazığspor'un fiziksel anlamda iyi ve organize bir takım olduğunu ve iyi bir oyun sergilediklerini ifade etti.
Yeni transferler hakkında da değerlendirmede bulunan Riekerink, "Ahmet Yılmaz Çalık, oyunculuğu tartışılmaz ama diğer taraftan karakteri de çok önemli. Bu tip oyunculara gerçekten ihtiyacımız var. Kendisine bakıldığında adaptasyon sürecini hemen tamamlamış bir Ahmet var. Onun gösterdiği performanstan ve karakterden memnunum. Garry Mendes Rodrıgues, Konya maçında sol tarafta oynamıştı bu sefer sağ tarafta değerlendirdik. Kalitesini göstermiş bir oyuncu. Takım için değerliliğini göstermiş bir oyuncu. Bugün de iyi bir performans gösterdi" diye konuştu.
(Kamil Cankılıç - Halil İbrahim Varlı/İHA)
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