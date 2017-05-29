Ondan geriye bu acı manzara kaldı

Adana'da patates hasat edilen tarlada başak topladıktan sonra bisikletiyle evine giderken kamyonetin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Adana'da patates hasat edilen tarlada başak topladıktan sonra bisikletiyle evine giderken kamyonetin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İsmi belirlenemeyen 55 yaşlarındaki bir kişi, patates hasat edilen tarlada başak topladıktan sonra çuvala koyup bisikletiyle evine gitmek için yola çıktı. D-400 karayolundan Ceyhan istikametine doğru giden bisikletli şahıs dengesini kaybedip yol ortasına savrulunca arkadan gelen Halil Ç. idaresindeki 01 TT 194 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön camına ve kaputun üzerine düşen şahıs, yaklaşık 3.5 metre böyle gittikten sonra yol kenarına düştü. Adamın bisikleti ise kamyonetin altına girdi. Sürücü kaza yerinden yaklaşık 7 metre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs kurtarılamadı.



AĞABEYİ SANDI, KORKUDAN YERE YIĞILDI

Polis olay yerinde sürücü Halil Ç.'yi gözaltına alıp inceleme yaparken bir kişi kaza yerine geldi. Şahıs, polislere ağabeyinin her gün burada başak toplayıp bisikletiyle evine gittiğini, kazada ölenin o olabileceğini söyleyip yüzünü görmek istedi. Ancak polis izin vermeyince şahıs cesedin başında yere oturup kaldı. Bir süre sonra polis cep telefonundan cesedin fotoğrafını şahsa gösterdi. Şahıs, ölen kişinin ağabeyi olmadığını görünce derin bir nefes alıp olay yerinden ayrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(Fatih Keçe / İHA)