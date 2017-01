Ondan fazla iş yaptı 60'ında tutturdu

Siirt'te yaşamı boyunca ondan fazla sektörde şansını deneyen ancak başarılı olamayan girişimci Mehmet Emin Yılmazer, 60 yaşında devletten aldığı 100 bin TL destekle bölgenin en modern değirmenini kurdu.

Siirt'te yaşamı boyunca ondan fazla sektörde şansını deneyen ancak başarılı olamayan girişimci Mehmet Emin Yılmazer, 60 yaşında devletten aldığı 100 bin TL destekle bölgenin en modern değirmenini kurdu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ikamet eden Mehmet Emin Yılmazer, 60 yıllık hayatında çiftçilik, nakliyatçılık, şoförlük, müteahhitlik, kalıpçılık gibi farklı sektörlerde iş yaptı ancak hiçbirinde başarılı olamadı. Yılmazer, tam her şeyden vazgeçmeye hazırlanırken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilik desteğini duyarak, buraya başvurdu. Kendisine destek verilen Yılmazer, bölgenin en modern değirmenini kurdu.

Yılmazer daha öncelerde çok sayıda farklı işlerde çalıştığını ama bir türlü başarılı olmadığından dolayı tam her şeyden vazgeçmek üzereyken KOSGEB'in girişimcilik desteğini duyduğunu söyledi. Yılmazer, "Hiç çocukluğumu yaşamadım. 60 yıllık ömründe yaptığım tüm işlerden de başarılı olamadım. Şansızlık mı dersiniz, bilmiyorum. 2016 yılında KOSGEB'e başvurmamla her şey değişti. 70 saatlik kursta en yaşlısı bendim. Torunlarım yaşındaki insanlarla kurs gördüm. Belge aldıktan sonra bana 50 bin TL hibe ve geri dönüşümlü olarak 100 bin TL makine ekipman desteği verdiler. Çok şükür şuan durumum çok iyi, tüm işleri üst üste katsan bu iş gibi güzel değil. 5 kişi ve ben bu işte çalışıyoruz. Hani diyorlar ya 'Yaş 60 iş bitmiş' hayır benim yaşım 60 iş yeni başlamış" dedi.

Gençlere çağrıda bulunan Yılmazer, iş fikirleri olan gençlerin mutlaka girişimcilik için KOSGEB'e başvurmalarını istedi. Yılmazer, "Gençler, kendi memleketinde kendi işini kurmak içi devlete başvursunlar, devlet herkese eşit muamele yapıyor. Ben ilk önce çiftçilikle başladım. Kuraklık oldu işler istediğim gibi gitmedi. Sonra da kamyonculuk yaptım, oda tutmadı. Daha sonra da ham madde taşımacılığı yaptım sınır kapıları kapandı. Şehiriçi taşımacılığı yaptım, hat işlettim, müteahhitlik yaptım onları da başaramadım. Şu an modern değirmen işletiyorum aklımda iş hedefini büyütmek için bir proje var, bunu hayata geçirirsem 20-25 kişiyi istihdam sağlayabilirim" diye konuştu.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç ise girişimciliğin yaş ile sınırlı olmadığını belirterek, "60 yaşındaki Mehmet Emin adlı girişimcimiz iş fikriyle bize başvurduğunda kendisini KOSGEB'in girişimcilik kursuna tabi tuttuk. Kurs sonunda kendisine verdiğimiz 50 bin lira hibe ve makine ekipman desteğiyle bölgenin en modern değirmenini kurdu" ifadelerinde bulundu.

