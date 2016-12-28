28.12.2016 14:41 Öncüpınar Sınır Kapısı yardım üssü haline geldi

İnsani yardım ve ticaret amaçlı yük taşıyan tırlar Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında yoğunluk oluştururken, Öncüpınar adete yardım üssü haline geldi. İnsani yardım ve ticaret amaçlı yük taşıyan tırlar Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında yoğunluk oluştururken, Öncüpınar adete yardım üssü haline geldi.



Türkiye'nin dört bir tarafından toplanan yardımlar Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısına getiriliyor. Burada Suriye plakalı kamyon ve tırlara yüklenen malzemeler, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor. Yardım malzemeleri, Halep'te yaşanan olaylarda mağdur olan Suriyelilere dağıtılıyor.

