Önce taş attı, ardından silah çekti

Dronlu tacize önce taşa atarak, ardından da ateş ederek tepki gösterdi.
Dronlu tacize önce taşa atarak, ardından da ateş ederek tepki gösterdi. ABD'nin Teksas eyaletinde bir kadın, evinden gizlice çekim yaptığını fark ettiği drone'a önce taş attı. Ardından içeri girdi, tabancasını alıp yeniden çıktı. Silahını doğrulttuğu an da kumanda eden kişi drone'u bölgeden uzaklaştırdı.
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