Önce soydular sonra vurdular. Pakistan'da motosikletle bir iş yerine gelen biri kalaşnikoflu üç hırsız, içerideki silahla etkisiz hale getirdikten sonra dükkanı soyuyor. Ne var ne yoksa alan soyguncular motosikletlerine atlayarak olay yerinden kaçarken, arkalarından bakan iş yeri sahibine de ateş ediyor. Mermilerin hedefi olan talihsiz adam yaralanırken o anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydediliyor.
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