Vietnam'da şerit değiştirmek isteyen motosikletliye önce otomobil, ardından motosiklet çarptı.

Vietnam'da şerit değiştirmek isteyen motosikletliye önce otomobil, ardından motosiklet çarptı.

İyice yavaşlayarak şerit değiştiren motosikletliye, orta şeritten gelen otomobil çarptı. Kaza sonucu motosiklet devrilirken, sürücü de takla atarak yola düştü. Talihsiz adama bu kez de arkadan gelen bir başka motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

