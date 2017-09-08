08.09.2017 09:19 Önce namaz kıldı sonra ayakkabı çaldı

İstanbul Fatih'te öğle namazı vaktinde gittiği camiden ayakkabı çalan hırsız kameralara yakalandı. Şık giyimli zanlının, ayakkabı çalmadan önce namaz kılması ise dikkat çekti. İstanbul Fatih'te öğle namazı vaktinde gittiği camiden ayakkabı çalan hırsız kameralara yakalandı. Şık giyimli zanlının, ayakkabı çalmadan önce namaz kılması ise dikkat çekti.

Olay, dün öğle vakti Fatih'te bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cemaatin namaz kıldığı vakitte camiye gelen şık giyimli bir kişi önce namaz kıldı. Namaz kıldıktan sonra gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı giyerek camiden çıkan zanlının ayakkabıyı çalması saniye saniye kameralara yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şık giyimli zanlının namaz vakti camiye geldiği görülüyor. Camiye gelenlerin cemaatle toplu bir şekilde namaz kıldığı görülen görüntülerde zanlının ayakkabılığa yakın bir yerde tek başına namaz kıldığı görülüyor. Namazını tamamlayan zanlının bir süre etrafına baktığı görülüyor. Daha sonra ayakkabılığa yönelen şık giyimli zanlının bıraktığı ayakkabı yerine gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alarak giydiği görülüyor. Ayakkabıyı giymeden son bir kez etrafı kolaçan eden zanlının daha sonra camiden çıkarak hızla uzaklaştığı görülüyor.



