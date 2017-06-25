Önce motosiklete sonra yayaya çarptı

Hatalı sollama yapan sürücü dehşet saçtı. Vietnam'da kaydedilen görüntülerde bir otomobilin önündeki aracı geçmek için ters şeride girdiği görülüyor. Otomobil, önce üzerinde biri çocuk 2 kişinin bulunduğu motosiklete ardından da yolda yürüyen bir yayaya çarpıyor. Şahısların durumu bilinmezken korkunç kaza güvenlik kameralarınca böyle kaydediliyor.
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