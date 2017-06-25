Önce motosiklete sonra yayaya çarptı

Hatalı sollama yapan sürücü dehşet saçtı.

Hatalı sollama yapan sürücü dehşet saçtı.

Vietnam'da kaydedilen görüntülerde bir otomobilin önündeki aracı geçmek için ters şeride girdiği görülüyor. Otomobil, önce üzerinde biri çocuk 2 kişinin bulunduğu motosiklete ardından da yolda yürüyen bir yayaya çarpıyor. Şahısların durumu bilinmezken korkunç kaza güvenlik kameralarınca böyle kaydediliyor.

