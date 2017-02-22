Önce kundakladı sonra yorum yaptı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklayan zanlının olayın ardından medya hesabından 'Tamamı yansaydı keşke' şeklinde paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklayan zanlının olayın ardından medya hesabından 'Tamamı yansaydı keşke' şeklinde paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni geçtiğimiz günlerde benzin dökerek ateşe veren zanlı akşam saatlerinde yakalandı. Yakalanan şahsın olayın ardından sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Şahsın kısmen yanan sanat merkezinin fotoğraflarını 'Tamamı yansaydı keşke' notuyla paylaştığı ortaya çıktı.
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