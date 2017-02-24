Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Önce kamyonu üzerine sürdü, sonra sopayla kovaladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Önce kamyonu üzerine sürdü, sonra sopayla kovaladı

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarının bir okulun da bulunduğu caddeden geçmesi vatandaşların tepkisini çekti. Yol kapatan vatandaşlarla kamyoncular arasında yaşanan tartışma sırasında, bir şoförün kamyonu vatandaşın üzerine sürmesi ve vatandaşları sopayla kovalaması kameralara yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarının bir okulun da bulunduğu caddeden geçmesi vatandaşların tepkisini çekti. Yol kapatan vatandaşlarla kamyoncular arasında yaşanan tartışma sırasında, bir şoförün kamyonu vatandaşın üzerine sürmesi ve vatandaşları sopayla kovalaması kameralara yansıdı.
Arnavutköy'de mahalle sakinleri hafriyat kamyonlarının çocukların okula gittikleri yoldan geçtiklerini ve kamyon sürücülerinin araçlarını dikkatsiz kullandıkları gerekçesiyle cadddeyi trafiğe kapattı. Kamyonların caddeden geçmesine izin vermeyen vatandaşlarla, kamyoncular arasında tartışma çıktı. Bu sırada bir kamyon şoförü aracını vatandaşların üzerine sürdü. Şoför ardından kamyondan inerek, vatandaşları sopayla kovaladı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyon şoförü ilk önce vatandaşların üzerine kamyonu sürüyor, ardından da sopayla vatandaşları kovalıyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Didimli balıkçı, darbeci komutanın verdiği belgeyi iade etti
Aksaray'da çobanlar kıyasıya yarıştı
2017 yılı hac kuraları çekildi
Roman vatandaşlara nota ve ritim eğitimi
Halep'te Esed ve DEAŞ karşıtı gösteri
Minik öğrenciler 10 bin fidan dikti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
'Torba kanun' teklifi kabul edildi
'Torba kanun' teklifi kabul edildi
Müjdat Gezen okulunu yakan şahısla ilgili şok karar!
Müjdat Gezen okulunu yakan şahısla ilgili şok karar!
Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...
Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...
El Bab'da bombalı araç saldırısı: 29 ölü
El Bab'da bombalı araç saldırısı: 29 ölü
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Didimli balıkçı, darbeci komutanın verdiği belgeyi iade etti
Didimli balıkçı, darbeci komutanın verdiği belgeyi iade etti
Aksaray'da çobanlar kıyasıya yarıştı
Aksaray'da çobanlar kıyasıya yarıştı
2017 yılı hac kuraları çekildi
2017 yılı hac kuraları çekildi
Roman vatandaşlara nota ve ritim eğitimi
Roman vatandaşlara nota ve ritim eğitimi
Halep'te Esed ve DEAŞ karşıtı gösteri
Halep'te Esed ve DEAŞ karşıtı gösteri
Minik öğrenciler 10 bin fidan dikti
Minik öğrenciler 10 bin fidan dikti
Aboubakar, UEFA haftanın 11'inde
Aboubakar, UEFA haftanın 11'inde
Bakan Bozdağ'dan af tartışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan af tartışmalarına ilişkin açıklama
Erdoğan: İdam için de referanduma gidilebilir
Erdoğan: İdam için de referanduma gidilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse İdam için de referandum yapabiliriz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse İdam için de referandum yapabiliriz!
Turaç kuşları doğaya bırakıldı
Turaç kuşları doğaya bırakıldı
El Bab'da bir saldırı daha: 8 ölü
El Bab'da bir saldırı daha: 8 ölü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English