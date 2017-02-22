Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Güpegündüz evlere girerek sadece televizyon çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.

Güpegündüz evlere girerek sadece televizyon çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçesinde uzun zamandan bu yana yaşanan televizyon hırsızlıklarının faili olarak aranan iki kişi, son işlerinde yakayı ele verdi. Hırsızlar, Tuzcumurat Mahallesi'nde gözlerine kestirdikleri bir evin defalarca kapısını çaldı. İçerde kimsenin olmadığını anlayınca pencereyi zorlayarak eve giren hırsızlar, LCD televizyonu aldı. Hırsızlar çaldıkları televizyonu battaniyeye sararak soğuk kanlılıklarını bozmadan uzaklaştı.

Bu sırada güvenlik kameraları tarafından kayıt altında olduklarını bilmeyen zanlılar Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı eperasyonu ile kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

(Bekir Terzioğlu - Emrah Elmas / İHA)