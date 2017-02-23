Önce iş yerini soydular, sonra otomobilini çaldılar

Bursa'da girdikleri iş yerinden değerli eşya ve nakit para çalan hırsızlar, iş yeri sahibinin lüks otomobilinin anahtarını bulup, arabayı da çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'da girdikleri iş yerinden değerli eşya ve nakit para çalan hırsızlar, iş yeri sahibinin lüks otomobilinin anahtarını bulup, arabayı da çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Mesut Kaya aracının ve iş yerinde bulunan malzemelerin hırsızlar tarafından çalındığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen Kaya, gördükleri karşısında şaşkına döndü

Hırsızlar önce Mesut Kaya'ya ait tıbbı malzeme satışı yapan iş yerinin çevresinde gezerek keşif turu attı. 2 hırsız, korkuluklardan ikinci kata tırmandı. Balkon kapısını kırarak içeri giren hırsızlar uzun süre güvenlik kameralarını fark etmeden dükkan içinde bir şeyler aradıktan sonra buldukları değerli gördükleri ürünleri çaldılar. İş yeri içinde yaptıkları aramada lüks marka bir aracın anahtarlarını bulan hırsızlar binanın garaj kısmına inerek beyaz renkli 16 CLA 97 plakalı aracı çalıp olay yerinden uzaklaştılar.

Polis ekipleri, hırsızların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendikleri iş yerinde inceleme yaptı. 60 bin liraya yakın malzeme, 3 adet dizüstü bilgisayarı, 2 bin lira nakit para ve piyasa değeri 200 bin lira olan 16 CLA 97 plakalı aracı çalan hırsızların yakalanması için operasyon başlatıldı.

İşletme sahibi Mesut Kaya yaptığı açıklamada, Bursa polisine güvendiği belirterek, "Hırsızlar binaya tırmanarak girmişler, güvenlik kameralarından anladığımız kadarıyla bir evrak aramışlar daha sonra değerli gördükleri ne varsa çalmışlar. Emeğimizi çalan hırsızların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelerini bekliyoruz" dedi.

(Yusuf Ali Arslan/İHA)