Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Önce eşini, sonra kızını, şimdi de evini kaybetti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Önce eşini, sonra kızını, şimdi de evini kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde geçtiğimiz hafta eşini, ardından kızını kaybeden yaşlı adamın bugün de evinde yangın çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesinde geçtiğimiz hafta eşini, ardından kızını kaybeden yaşlı adamın bugün de evinde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sorkun köyünde yaşayan 85 yaşındaki Şaban Oğuz'un evinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köye gönderildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, iki katlı ev tamamen yandı.
Öte yandan, Oğuz'un geçtiğimiz hafta eşini kaybettiği, eşinin ölümünün ardından yanına gelen kızının da hafta sonunda İskilip-Bayat karayolunda bir kamyonetin takla atması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Trump: Çok üzgünüz
Kato'da PKK'ya bir darbe daha
Önce eşini, sonra kızını, şimdi de evini kaybetti
Van'da cinsel istismar olayıyla ilgili öğretmen tutuklandı
Enis Berberoğlu'na 25 yıl: Tutuklandı !
Yeni müfredat hazır
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu'ya suikast girişimi!
Süleyman Soylu'ya suikast girişimi!
Suudi Arabistan'dan son dakika Katar açıklaması
Suudi Arabistan'dan son dakika Katar açıklaması
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
TSK: 3 kişilik bir askeri heyet Katar’a gitti
TSK: 3 kişilik bir askeri heyet Katar’a gitti
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü
Kumkapı'da otelde yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi
Kumkapı'da otelde yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Trump: Çok üzgünüz
Trump: Çok üzgünüz
Kato'da PKK'ya bir darbe daha
Kato'da PKK'ya bir darbe daha
Önce eşini, sonra kızını, şimdi de evini kaybetti
Önce eşini, sonra kızını, şimdi de evini kaybetti
Van'da cinsel istismar olayıyla ilgili öğretmen tutuklandı
Van'da cinsel istismar olayıyla ilgili öğretmen tutuklandı
Enis Berberoğlu'na 25 yıl: Tutuklandı !
Enis Berberoğlu'na 25 yıl: Tutuklandı !
Yeni müfredat hazır
Yeni müfredat hazır
Ankara'da yangın: 2 ölü, 4 yaralı
Ankara'da yangın: 2 ölü, 4 yaralı
Beşiktaş UEFA Temyiz Kuruluna başvurdu
Beşiktaş UEFA Temyiz Kuruluna başvurdu
Tunay Torun Medipol Başakşehir'de
Tunay Torun Medipol Başakşehir'de
Güvenlik kamerası kazayı aydınlattı
Güvenlik kamerası kazayı aydınlattı
Dolar 3,50'nin altına geriledi
Dolar 3,50'nin altına geriledi
MİT tırları davasında Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis
MİT tırları davasında Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English