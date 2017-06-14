Önce eşini, sonra kızını, şimdi de evini kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde geçtiğimiz hafta eşini, ardından kızını kaybeden yaşlı adamın bugün de evinde yangın çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesinde geçtiğimiz hafta eşini, ardından kızını kaybeden yaşlı adamın bugün de evinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sorkun köyünde yaşayan 85 yaşındaki Şaban Oğuz'un evinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köye gönderildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, iki katlı ev tamamen yandı.

Öte yandan, Oğuz'un geçtiğimiz hafta eşini kaybettiği, eşinin ölümünün ardından yanına gelen kızının da hafta sonunda İskilip-Bayat karayolunda bir kamyonetin takla atması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

