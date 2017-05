Önce eşi sonra annesi terk etti

Sakarya'da motosiklet kazası sonucu engelli duruma düşen Murat Çimen'in hayatı altüst oldu. İlk önce eşinin boşanmasıyla yıkılan adamı, daha sonra da annesi terk etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bindiği motosikletle geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Murat Çimen, tedavisini yapamaz oldu. Tedavisinin ağırlığı sonucunda eşi evi terk ederek boşanma davasıyla Çimen'den boşandı. Boşanma davasıyla hayatı kararan genç adama bir darbe de annesinden geldi. Annesi bakıma muhtaç evladını sokağa terk etti. Akyazı Fatih Mahallesi Kuveyt Evleri'nde yaşanan olaydan haberdar olur olmaz Murat Çimen'in yanına gelen Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, yardım için seferber oldu. Hemen Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı'ya telefonla ulaşan Başkan Akcan, üç gündür soğuğa terk edilmiş, kendi ihtiyaçlarını görmekte zorlanan Murat Çimen'in acil olarak bakıma alınması gerektiğini belirtti. Kaymakam Kalaylı'nın gerekli yerlere talimat vererek, Çimen'i polis eşliğinde Akyazı Belediyesi'nin hasta nakil aracıyla Arifiye Yetişkin Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk ettirdiği öğrenildi.

Üç gündür kendi ihtiyaçlarını görmekte zorlanan ve bir evin balkonunda soğukta yatmak zorunda bırakılan 36 yaşındaki engelli Murat Çimen'e kapı komşusu Abdul Cabbar Tüzün ve eşi sahip çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıktığını ifade eden komşu Abdul Cabbar Tüzün yaptığı açıklamada, "Kaza sonrası önce eşi terk etti sonra annesi terk etti üç gündür balkonda bu soğuk havada yatıyordu. Vücudunda yaralar oluşmuştu. Elimizden geldiği ölçüde Allah rızası için yardımcı olduk" dedi.



"EŞİM DE ANNEM DE TERK ETTİ"

Motosiklet kazası sonrası eşi ve annesi tarafından terk edilen Murat Çimen, "Kaza geçirdikten sonra eşim de annem de terk etti beni, kaldım yalnız başıma. Dışarıda balkonda kalıyorum, komşularım yardımcı olmaya çalışıyorlar, yemek getiriyorlar. Evin dışında, balkonda yatıp kalkıyorum 5-6 gündür. Anneme ulaşabilsek bile yaşlı, akli dengesi yerinde değil o yüzden ilgilenemiyor. Hastanede 3 hafta yattım kaza sonrasından ameliyat olduktan sonra" diye konuştu.



"'BEN SENLE UĞRAŞAMAM' DEYİP ÇEKİP GİTTİ"

Komşu Ayşegül Tüzün ise, "Kaza sonrası eşi ve annesi de bırakıp gitti kimsesi yok. Mahallemizden bir çocuk sağ olsun eşim ile beraber altını temizlediler, yedirdik, içirdik. Altını değiştirdikleri sırada gördük ki sırtında yaralar var, bacaklarında kurtlar var. Görünce bunları biz daha fena olacağını düşünerek tekrardan her yeri aradık, ulaşabileceğimiz her yere ulaştık. Ölür o balkonda insan, iki gün daha kalsa ölür, soğuk. Evimize alsak ne kadar süre alabiliriz ve sorumluluk alacağız, bir şey olduğu takdirde biz nasıl hesap verebiliriz. Aldık götürdük hastaneye orada da biraz zorlandık. Hiçbir şey yapamıyoruz, elimiz kolumuz bağlı. Aramadığımız yer kalmadı. Kız kardeşi varmış kendisi söyledi, 1 hafta bakmış evde huzursuzluk olmuş, böyle olunca dışarı çıkarmışlar. Eşi varmış, kaza yaptıktan sonra 10 gün bakmış sonra bırakmış adamı, 'ben senle uğraşamam' deyip çekmiş gitmiş hastanede bırakmış. Murat'ın da hastanede refakatçisi olmadığı için doktorlar hastaneden çıkartmışlar" ifadelerini kullandı.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Murat Çimen'in Arifiye Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek orada her türlü bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

