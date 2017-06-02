Önce dövdü, sonra otobüsten attı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedildi. Seyir halindeki otobüsün şoförü, araçta bulunan tek yolcusunu, kendisine cevap vermediği gerekçesiyle dövdü. Üst üste darbeler vurduğu adamı otobüsten aşağı indiren öfkeli şoför, daha sonra yoluna devam etti.
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