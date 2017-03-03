Önce deprem sonra yağmur: Çadırları su bastı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle depremzedelerin çadırlarını su bastı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle depremzedelerin çadırlarını su bastı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle bazı çadırları su basarken vatandaşlar eşyalarının ıslanmaması için yoğun çaba harcadı. Bazı vatandaşlar çadırlarını yol ortasına doğru çekerken bazıları ise etrafını toprakla kapatıp kürekle kanal açtı. AFAD ekipleri de yaşanan su baskınları nedeniyle afetzedelerin yardımına koşarak olumsuzluktan etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadı. Öte yandan yemek dağıtımı ise devam ediyor. (Şinasi İnan/İHA)
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