Önce araçların arasına daldı, sonra...

Önce ortalığı birbirine kattı, sonra kaçtı. İlginç olay Meksika'da meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, önce ters şeride girdi, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, kamyon şoförü zar zor ilerleyen aracıyla olay yerinden kaçtı. O anlar anbean kaydedilirken firari sürücünün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.