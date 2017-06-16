Önce araçların arasına daldı, sonra...

Önce ortalığı birbirine kattı, sonra kaçtı.

Önce ortalığı birbirine kattı, sonra kaçtı.

İlginç olay Meksika'da meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, önce ters şeride girdi, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, kamyon şoförü zar zor ilerleyen aracıyla olay yerinden kaçtı. O anlar anbean kaydedilirken firari sürücünün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

