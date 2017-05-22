Önce aracını taradı, ardından aracından indirip dövdü

Adana'da, bir kişi aracında silahlı saldırıya uğradı, ardından aracından indirilerek pompalı tüfek dipçiği ile kafasına vurularak darp edildi.

Adana'da, bir kişi aracında silahlı saldırıya uğradı, ardından aracından indirilerek pompalı tüfek dipçiği ile kafasına vurularak darp edildi.

Olay, Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi 2177 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu Devran Ş. ile Metin T. (22) mahalle arasında karşılaştı. Devran Ş. aracından, Metin T.'nin bulunduğu araca 10 el ateş etti. İsabet alan araçta bacağından yaralanan Metin T., Devran Ş. tarafından araçtan indirildi. Daha sonra Devran Ş., Metin T.'ye pompalı tüfeği dipciği ile kafasına vurmaya başladı. Olay yerinden kaçarken iddiaya göre Devran Ş. kendi ayağına da ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin T.'yi hastaneye kaldırdı. Metin T.'in durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından kısa süreden yakalan Devran Ş., kendisini yaralıyanın Metin T. olduğunu iddia etti.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)