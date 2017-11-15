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Önce adamı sonra kahvehaneyi taradılar
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Önce adamı sonra kahvehaneyi taradılar

İstanbul Zeytinburnu'nda kahvehane önünde oturan bir kişiye, 3 kişi tarafından ateş açıldı. Şahıs kahvehanenin içine kaçınca, saldırganlar bu kez kahvehaneyi taradı. Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda kahvehane önünde oturan bir kişiye, 3 kişi tarafından ateş açıldı. Şahıs kahvehanenin içine kaçınca, saldırganlar bu kez kahvehaneyi taradı. Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin kahvehane önünde olduğunu öğrenen üç saldırgan kahvehane önüne gelerek talihsiz adama silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralan İlyas isimli şahıs kendisini son bir hamle ile kahvehanenin içerisine doğru attı. Ancak gözü dönmüş saldırganlar bu sefer de rastgele kahvehaneyi taramaya başladı. Bu sırada kahvehane de bulunan Hasan Serdar isimli şahıs da yaralandı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile çevre de bulunan hastanelere kaldırdı. Olayda soyadı öğrenilemeyen İlyas isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan olay da yaralan Hasan Serdar "Biz kahvehanenin önünde misafirimle oturuyorduk. Kapının önüne çıktık bir iki dakika geçmeden silah sesleri duymaya başladık.
Yanımda bulunan arkadaş kahvehanenin içerisine kaçtı önümde ki arkadaş da kendisini korumak için beni itti. Yere düşmüştüm arkamı dönüp baktığım da bir kişinin kahvehanenin içerisine silahla ateş açtığını gördüm. Çok fazla silah sesi vardı aynı anda çok fazla silah kullandılar. Silah sesleri bitmek bilmiyordu bu sesler kesilince eve haber verdim ve hemen hastaneye gittim. Kahvehanenin içerisinde ve dışında çok sayıda boş mermi kovanı vardı" dedi. Yaşanan bu anlar ise çevre de bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Görüntülerde silahlı üç kişi kahvehaneye yakın bir noktaya geldiğinde silahlarını ayarlıyor ve ateş açarak kahvehaneye doğru koşmaya başlıyor. Kahvehaneyi tarayan şahıslar daha sonra kaçmaya başlıyor ve bu sırada arkalarından koşan bir kişiye de ateş açarak olay yerinden uzaklaşıyor.
(Volkan Kayalar/İHA)
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