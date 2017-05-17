Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Onazi sözünü tuttu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Onazi sözünü tuttu

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, öğrencilere verdiği ziyaret sözünü tuttu. Onazi, isminin yazılı olduğu 150 formayla birlikte okula giderek öğrencilere forma dağıttı.

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, öğrencilere verdiği ziyaret sözünü tuttu. Onazi, isminin yazılı olduğu 150 formayla birlikte okula giderek öğrencilere forma dağıttı.
Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Lazio Kulübünden kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, sempatik davranışları ve yardım severliği ile dikkat çekiyor. Maçlardan ve antrenmanlardan vakit bulduğu sürece Trabzon sokaklarında ve caddelerinde gezmeyi seven Onazi, sosyal projelere de büyük bir önem veriyor.
Trabzon'un Yalıncak Mahallesi'nde oturan Onazi, domates almak için gittiği markette öğrencilerin radarına girdi. Büyük bir ilgiyle karşılaşan Onazi, öğrencilere imza dağıttı. Yaklaşık 50 dakikasını domates almak için gittiği markette öğrencilerle birlikte geçiren Nijeryalı oyuncuyu, Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Köroğlu, okula davet ederek öğrencilerin yoğun ilgisinden kurtardı.

SÖZÜNÜ TUTTU 150 FORMA DAĞITTI
Nijeryalı yıldız, Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Köroğlu'nun daveti üzerine, sözünü tutarak bugün okula gitti ve öğrencileri ziyaret etti. Yanında ismini taşıdığı 150 forma ile birlikte okula giden Onazi'ye öğretmenler ve öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi. Formaları imzalayan Onazi, öğrencileri mutlu ederken, onlarla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.
(Gökmen Şahin / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hanefi Avcı hakkında karar verildi
35 bin dolarlık takı çaldılar
Sosyal medyadan başkana küfretti, koltuk silme cezası aldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
83 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrendi
Sedat Şahin'in evinden cephanelik çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
OHAL Komisyonu Başkanı belli oldu!
OHAL Komisyonu Başkanı belli oldu!
PYD/PKK yandaşlarından alçak saldırı!
PYD/PKK yandaşlarından alçak saldırı!
Alman bakandan Türkiye için küstah sözler
Alman bakandan Türkiye için küstah sözler
Rusya: Türkiye ile tüm yasaklar kalkıyor
Rusya: Türkiye ile tüm yasaklar kalkıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hanefi Avcı hakkında karar verildi
Hanefi Avcı hakkında karar verildi
35 bin dolarlık takı çaldılar
35 bin dolarlık takı çaldılar
Sosyal medyadan başkana küfretti, koltuk silme cezası aldı
Sosyal medyadan başkana küfretti, koltuk silme cezası aldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
83 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrendi
83 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrendi
Sedat Şahin'in evinden cephanelik çıktı
Sedat Şahin'in evinden cephanelik çıktı
Coman'ı Galatasaray'a verecek mi ?
Coman'ı Galatasaray'a verecek mi ?
Türk yatı, yat sektörünün 'Oscar'ını aldı
Türk yatı, yat sektörünün 'Oscar'ını aldı
Gezi Parkından Maçka Demokrasi Parkına ekolojik yaya yolu
Gezi Parkından Maçka Demokrasi Parkına ekolojik yaya yolu
Putin'den gizli belge paylaşımı açıklaması
Putin'den gizli belge paylaşımı açıklaması
Antalya'daki maden kazasına 3 gözaltı
Antalya'daki maden kazasına 3 gözaltı
Kara Havacılık Komutanlığı iddianamesi kabul edildi
Kara Havacılık Komutanlığı iddianamesi kabul edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English