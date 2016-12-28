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On binler kardeşlik için tek yürek oldu
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On binler kardeşlik için tek yürek oldu

Çorum'da on binlerce vatandaş kardeşlik için tek yürek oldu.

Çorum'da on binlerce vatandaş kardeşlik için tek yürek oldu.
Çorum Valiliğinin koordinasyonunda AK Parti, CHP ve MHP İl başkanlıklarınca düzenlenen 'Terörü Telin ve Milli Birlik Yürüyüşü'ne katılan binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile terör saldırılarını protesto etti. Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce vatandaş, trafiğe kapatılan Gazi Caddesinden "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Vali Necmeddin Kılıç, TBMM İdare Amirleri Salim Uslu ve Tufan Köse, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutanı J. Alb. Fatih Üstündağ, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Part İl Başkanı Mehmet Karadağ, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, çeşitli sendika, siyasi parti, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin de katıldığı yürüyüşte, 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

"TERÖRE EMİR VEREN LANET DUDAKLARA BURADAN HAYKIRIYORUZ, KORKMUYORUZ"
Milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanları ile birlikte Gazi Caddesi'nde vatandaşlara seslenen Vali Necmeddin Kılıç, milletin tek yürek olduğunu belirterek, "Bu topraklardan bizi çıkarmak isteyen, yok etmek isteyen, bizi köleleştirmek isteyen bizi Akdeniz'in karanlık sularına gömmek isteyen, bize tahammül edemeyen karanlık güçler karanlık eller, karanlık odakların maşalarına Çorum meydanından sesleniyorum. Bu millet köylüsüyle, kentlesiyle, yaşlısıyla, genciyle bir bütündür. Bu millet Alevisiyle, Sünnisiye, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Laz'ıyla bir bütündür. Bu millet tek yürektir. Bu millet tek bilektir" dedi.

"PARÇALANMAYACAĞIZ, BİRBİRİMİZE KÜSMEYECEĞİZ"
"Teröre emir veren lanet dudaklara buradan haykırıyoruz. Korkmuyoruz" diyen Vali Kılıç, "İşte meydanlardayız. Onbinlerce insan Çorum'un bütün mahalleleri, bütün ilçeleri bütün köyleri burdayız. Burdan haykırıyoruz. Korkmuyoruz. Parçalanmayacağız, birbirimize küsmeyeceğiz. Sırça köşklerinizde ellerinizi ovuşturuyorsunuz. Bunları birbirine düşürelim bunları yok edelim diye. Birbirimize düşmüyoruz. Her saldırınızda daha fazla kenetleniyoruz. Her saldırınızda daha fazla birbirimize sarılıyoruz. Bu meydandan sesleniyorum. Biz beraberiz. Geziyi icat ettiniz. 15 Temmuz'u icat ettiniz. Terörü icat ettiniz. Her seferinde Çorum meydanından kuvvetli bir ses verdik" ifadelerini kaydetti.
Ellerinde Türk bayrakları ve terörü lanetleyen dövizler taşıyan vatandaşlar, yol boyunca attıkları sloganlarla terör saldırılarını kınadı. Yürüyüşe katılanlar, Atatürk Anıtı'nda şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Yürüyüşte, 15 Temmuz'daki darbe girişimi, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları ile vatan savunmasında şehit olanlar için dua edildi.
(M. Muttalip Yalçın/İHA)
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