'Ömür boyu bu konuyu müzakere edecek değiliz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, 'Ömür boyu bu konuyu bu şekilde müzakere edecek değiliz olacaksa olur olmayacaksa biz müzakerelerin boyutunu değiştiririz. Ama biz samimiyiz karşı taraftan da aynı samimiyeti bekliyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Ömür boyu bu konuyu bu şekilde müzakere edecek değiliz olacaksa olur olmayacaksa biz müzakerelerin boyutunu değiştiririz. Ama biz samimiyiz karşı taraftan da aynı samimiyeti bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs konferansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Başından beri KKTC tarafı ve Türkiye olarak çözümle ilgili ne düşündüğümüzü söylüyoruz. Annan Planını reddeden onlar. Annan Planının içinde de çözümün parametreleri vardı. 2014'den bu yana devam eden müzakerelerde de var" dedi.

"Rum tarafının ve Yunanistan'ın beklentisi, garantiler tamamen kalksın arada Türk askeri kalmasın" diyen Çavuşoğlu, "Bir şey anlamaları lazım bu bir hayaldir onlar için bu hayalden uyanmaları lazım bu hayalden vazgeçmeleri lazım" şeklinde konuştu.



"KOCİAS'IN SÖYLEMİ BİZİ BAĞLAMAZ"

"Dün akşam KKTC'deki diğer siyasi partilerin liderleri, gerek iktidarda olsun gerekse muhalefetteki arkadaşlar garantinin ne kadar önemli olduğunu ve Türk askerinin ne kadar önemli olduğunu da vurguladılar" diyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Kocias'ın bu söylemi bizi bağlamaz. Düşünceleri varsa bir sonraki oturumlarda gerçekçi ve uygulanabilir kabul edilebilir fikirleri bizimle paylaşsınlar. Onun bazı idealleri var. Dostluk paktı gibi. Bunların ancak başlığı ele alınabilir. İçeriğine baktığımız zaman mesela İttifak Anlaşması kim bozdu bunu kim öldürdü Rum tarafı ve Yunanistan'daki cuntacılar bunu öldürdü" diye konuştu.



"ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ"

Çavuşoğlu, "Geçmişe gittiğimiz zaman kimin ne yaptığı tarihlerde belli kayıtlarda var. Ama şimdi biz önümüze bakıyoruz. Geçmişten ders alarak Kıbrıs'ta bir çözüm olacak mı olmayacak mı bunu değerlendiriyoruz. Ömür boyu bu konuyu bu şekilde müzakere edecek değiliz olacaksa olur olmayacaksa biz müzakerelerin boyutunu değiştiririz. Ama biz samimiyiz karşı taraftan da aynı samimiyeti bekliyoruz. Temel ilkelerden vazgeçilmeyeceğini bir kez daha belirtti" dedi.

